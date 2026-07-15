Nuovi farmaci, come gli anticorpi monoclonali, sono stati presentati come capaci di rimuovere l’amiloide, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Questa possibilità rappresenta un cambiamento rispetto alle terapie attuali, che si concentrano sui sintomi. La discussione si concentra sull’efficacia di questi trattamenti nel modificare il decorso della malattia. Attualmente, non ci sono ancora approvazioni ufficiali o dati conclusivi sull’impatto reale di queste terapie sui pazienti.

“Oggi lo scenario apre alla possibilità di utilizzare nuovi farmaci come gli anticorpi monoclonali in grado di poter rimuovere l’amiloide, la proteina anomala che caratterizza la malattia di Alzheimer. Si tratta di farmaci cosiddetti disease-modifying, cioè in grado di modificare il decorso della malattia. Ora i neurologi e i medici che si occupano di Alzheimer hanno a disposizione mezzi che fino ad oggi non esistevano”. Lo spiega Pasquale Palumbo, presidente Sno - Scienze neurologiche ospedaliere, nel corso del convegno ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, dal titolo "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: Palumbo (Sno), farmaci disease-modifying modificano decorso Alzheimer

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