Palumbo Sno | Possiamo utilizzare nuovi farmaci contro l' Alzheimer

Da iltempo.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - “Abbiamo davanti una sfida estremamente ardua ma anche appassionante perché si apre uno scenario con la possibilità di utilizzare nuovi farmaci, come gli anticorpi monoclonali, in grado di poter rimuovere l'amiloide, la proteina anomala che caratterizza la malattia di Alzheimer”. Così Pasquale Palumbo, presidente Sno - Scienze neurologiche ospedaliere, nel corso del convegno ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, dal titolo 'Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva'. “Si tratta di farmaci cosiddetti disease-modifying – ha spiegato Palumbo – cioè in grado di modificare il decorso della malattia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Palumbo (Sno): "Possiamo utilizzare nuovi farmaci contro l'Alzheimer"
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