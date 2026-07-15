Salute | Morutto ‘pazienti con Alzheimer non devono sentirsi soli’
Le autorità continuano a offrire supporto alle famiglie con pazienti affetti da Alzheimer, garantendo assistenza e aiuti istituzionali. Questa attività mira a ridurre il senso di isolamento tra i caregiver e i pazienti, assicurando che le risorse siano accessibili e che le procedure siano in corso. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle misure di sostegno attuali, e le iniziative proseguono secondo quanto previsto.
“È importante per i pazienti con Alzheimer sapere che si continua a lavorare, a livello istituzionale, con gli aiuti previsti per le famiglie. Questo aiuta a non sentirsi abbandonati perché si sa che dall'altra parte c'è qualcuno che fa in modo che le cose inizino a girare per il verso giusto. Fino a qualche anno fa si parlava pochissimo delle malattie neurologiche degenerative”. Così Michela Morutto, protagonista del libro “Un tempo piccolo”, partecipando all’incontro "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, alla presenza dei membri dell’Intergruppo per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Salute: Morutto, pazienti con Alzheimer non devono sentirsi soli
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