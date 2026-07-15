Salute | Morutto ‘pazienti con Alzheimer non devono sentirsi soli’

Notizia in breve

Le autorità continuano a offrire supporto alle famiglie con pazienti affetti da Alzheimer, garantendo assistenza e aiuti istituzionali. Questa attività mira a ridurre il senso di isolamento tra i caregiver e i pazienti, assicurando che le risorse siano accessibili e che le procedure siano in corso. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle misure di sostegno attuali, e le iniziative proseguono secondo quanto previsto.