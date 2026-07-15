Un caregiver ha sottolineato l'importanza di garantire alle persone con Alzheimer la percezione di non essere abbandonate, evidenziando che a livello istituzionale si continua a lavorare con aiuti specifici per le famiglie. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute di supporto e assistenza ai pazienti affetti da questa malattia. Nessuna informazione è stata fornita sui programmi o le strategie adottate.

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - “È importante, per i pazienti con Alzheimer, sapere che si continua a lavorare, a livello istituzionale, con gli aiuti previsti per le famiglie. Questo aiuta a non sentirsi abbandonati perché si sa che, dall'altra parte, c'è qualcuno che fa in modo che le cose inizino a girare per il verso giusto. Fino a qualche anno fa si parlava pochissimo delle malattie neurologiche degenerative”. Così Michela Morutto, protagonista del libro 'Un tempo piccolo', scritto da Serenella Antoniazzi, intervenendo all'incontro 'Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva' presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana. Il volume racconta la storia della sua famiglia e del marito Paolo, colpito da Alzheimer precoce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caregiver Morutto: "Importante che le persone con Alzheimer non si sentano abbandonate"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il principe William vuole evitare che i figli Charlotte e Louis si sentano come Harry, frustrati per essere le riserve del fratello maggioreIl principe William ha espresso l'intenzione di garantire ai figli Charlotte e Louis un percorso che riduca il rischio di sentirsi esclusi o...

Nasce 'Pass-a-cuore', il progetto che aiuta i caregiver di persone con disabilità graveÈ stato presentato il progetto ‘Pass-a-cuore’, ideato per supportare i caregiver di persone con disabilità grave.

Il caregiver? È meno solo di quel che si pensaDal caregiver al caregiving. I sociologi di tre università hanno studiato per due anni le reti sociali dei caregiver, su un campione di oltre 1.500 persone. Se la rete di social support di tutti noi ... vita.it

Caregiver. In 12 Regioni Italiane c’è una legge che li riconosce, ma manca ancora quella nazionaleIn Italia i caregiver di familiari con disabilità sono quasi 8 milioni. Ma manca ancora una legge che li sostenga e li riconosca, nonostante il loro ruolo cruciale e i costi sociali altissimi che sono ... disabili.com