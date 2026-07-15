salute in rosa a napol visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno

Sabato 18 luglio si svolge la seconda tappa di “Salute in Rosa” a Napoli, con visite gratuite dedicate alla prevenzione del tumore al seno. L’evento si svolge in collaborazione con un’associazione locale e prevede screening e consulenze mediche senza costi. La manifestazione si tiene in un centro dedicato, aperto dalle prime ore del mattino fino a sera, con accesso libero e senza prenotazione.

Prevenzione del tumore al seno, al via la seconda tappa di “Salute in Rosa” in collaborazione c. Nuovo appuntamento con la prevenzione. Sabato 18 luglio si terrà la seconda tappa dell’iniziativa “Salute in Rosa”, promossa nell’ambito delle attività dedicate alla prevenzione del tumore al seno. L’evento è organizzato in collaborazione con Komen Italia e vede la partecipazione dell’Esercito Italiano e dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia. La collaborazione con il Comando delle Forze Operative Sud. L’iniziativa nasce dalla sinergia con il generale Andrea De Stasio, comandante del Comando delle Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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