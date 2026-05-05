A Fornacette, in provincia di Pisa, si svolgeranno nuovamente le giornate di prevenzione oncologica gratuita organizzate dall’associazione ANT. L’iniziativa si terrà presso il punto vendita del Charity Shop ANT di Via Rossini 69 a Pontedera e vede la collaborazione della Fondazione Pisa. Durante gli eventi, saranno offerte visite gratuite dedicate alla diagnosi precoce di melanoma e tumori al seno. La data di inizio è fissata per il 5 maggio 2026.

Fornacette (Pisa), 5 maggio 2026 – Grazie al prezioso impegno dei volontari del Charity Shop ANT di Via Rossini 69 a Pontedera e al contributo di Fondazione Pisa, tornano anche quest’anno le giornate di prevenzione oncologica gratuita di ANT a Fornacette. Da anni ormai Fondazione ANT è presente nella zona di Pontedera con le proprie attività di sensibilizzazione sull’importanza dell’assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e con campagne di prevenzione oncologica gratuita. Con il Progetto melanoma i pazienti potranno accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette eo neoplastiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visite gratuite per la prevenzione di melanoma e tumori al seno

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