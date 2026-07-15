Salute | conferenza nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato sulla medicina omeopatica Più informazioni per i cittadini e normativa in linea con l’Europa
Una conferenza si è svolta nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato, dedicata alla medicina omeopatica. Durante l'incontro si è discusso della necessità di fornire maggiori informazioni ai cittadini e di aggiornare la normativa italiana, rendendola coerente con quella europea. È stato evidenziato l'obiettivo di garantire trasparenza, migliorare la comunicazione tra medici, farmacisti e pazienti, e uniformare le regolamentazioni in ambito omeopatico.
Maggiore trasparenza per i cittadini, informazioni più complete per medici e farmacisti e un progressivo allineamento della normativa italiana a quella europea. Sono questi i temi al centro della conferenza stampa “La medicina omeopatica in Europa e in Italia. Quadro normativo, orientamenti e prospettive di riforma”, ospitata oggi nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica su iniziativa del Senatore Giovanni Satta. Aprendo i lavori, il Senatore Giovanni Satta ha sottolineato l’importanza di portare il tema all’attenzione delle istituzioni, favorendo un confronto aperto tra politica, comunità scientifica e operatori del settore. 🔗 Leggi su Panorama.it
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