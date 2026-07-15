Una conferenza si è svolta nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato, dedicata alla medicina omeopatica. Durante l'incontro si è discusso della necessità di fornire maggiori informazioni ai cittadini e di aggiornare la normativa italiana, rendendola coerente con quella europea. È stato evidenziato l'obiettivo di garantire trasparenza, migliorare la comunicazione tra medici, farmacisti e pazienti, e uniformare le regolamentazioni in ambito omeopatico.

Maggiore trasparenza per i cittadini, informazioni più complete per medici e farmacisti e un progressivo allineamento della normativa italiana a quella europea. Sono questi i temi al centro della conferenza stampa “La medicina omeopatica in Europa e in Italia. Quadro normativo, orientamenti e prospettive di riforma”, ospitata oggi nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica su iniziativa del Senatore Giovanni Satta. Aprendo i lavori, il Senatore Giovanni Satta ha sottolineato l’importanza di portare il tema all’attenzione delle istituzioni, favorendo un confronto aperto tra politica, comunità scientifica e operatori del settore. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Senato.

© Panorama.it - Salute: conferenza nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato sulla medicina omeopatica. «Più informazioni per i cittadini e normativa in linea con l’Europa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frascati. “Gli Atomi Esotici per esplorare l’Universo e migliorare la Medicina”. Giovedì 11 Giugno alle 18 conferenza pubblica nella Sala degli SpecchiGiovedì 11 giugno alle 18 si è tenuta una conferenza pubblica nella Sala degli Specchi del Comune di Frascati, dedicata agli atomi esotici.

Nassiriya: gli studenti del Montalcini onorano i caduti a San GiorgioGli studenti del liceo Montalcini si sono ritrovati davanti al monumento di San Giorgio, in Via Aldo Moro, per rendere omaggio ai soldati caduti a...

Argomenti più discussi: Riarmo, un’altra difesa è possibile: società civile e mondo della cultura per una proposta di legge; L'appello: Sull'omeopatia servono più informazioni per cittadini e una normativa in linea con l'Europa; Il Palio con la Montata celebra 30 anni: presentata in Senato l'edizione 2026; Omeopatia, Ai cittadini serve un'informazione più chiara.

Salute: conferenza nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato sulla medicina omeopatica. Più informazioni per i cittadini e normativa in linea con l’EuropaMaggiore trasparenza per i cittadini, informazioni più complete per medici e farmacisti e un progressivo allineamento della normativa italiana a quella ... panorama.it