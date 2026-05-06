Nassiriya | gli studenti del Montalcini onorano i caduti a San Giorgio

Gli studenti del liceo Montalcini si sono ritrovati davanti al monumento di San Giorgio, in Via Aldo Moro, per rendere omaggio ai soldati caduti a Nassiriya. Durante l'iniziativa, hanno ascoltato le testimonianze e le storie dei militari deceduti in missione e hanno mostrato rispetto e attenzione. La cerimonia si è svolta tra il silenzio e l’attenzione dei giovani, che hanno partecipato con rispetto all’omaggio.

? Cosa scoprirai Chi ha portato gli studenti davanti al monumento in Via Aldo Moro?. Come hanno reagito i ragazzi alle storie dei caduti di Nassiriya?. Perché la presenza di Rosario Soricelli ha emozionato i partecipanti?. Quale impatto ha questo incontro sulla formazione civica degli alunni?.? In Breve Partecipazione delle classi I B, II B e III B dell'Istituto Montalcini a San Giorgio.. Presenza del comandante Giuseppe Friscuolo e del sindaco Giuseppe Ricci alla cerimonia.. Monsignor Aurelio Capone e Rosario Soricelli hanno partecipato al momento di preghiera.. L'evento si è svolto martedì 5 maggio 2026 in Via Aldo Moro.. Martedì 5 maggio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nassiriya: gli studenti del Montalcini onorano i caduti a San Giorgio Notizie correlate Andretta, piazzetta in memoria dei Caduti di NassiriyaTempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, ad Andretta, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha preso parte all’intitolazione di una piazzetta... 25 Aprile a Montemiletto: Piantedosi e l’Anps onorano i caduti? Cosa sapere Il ministro Piantedosi e l'Anps di Avellino celebrano il 25 Aprile a Montemiletto.