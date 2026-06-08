Frascati Gli Atomi Esotici per esplorare l’Universo e migliorare la Medicina Giovedì 11 Giugno alle 18 conferenza pubblica nella Sala degli Specchi

Notizia in breve

Giovedì 11 giugno alle 18 si è tenuta una conferenza pubblica nella Sala degli Specchi del Comune di Frascati, dedicata agli atomi esotici. L’evento ha illustrato come queste particelle siano utilizzate per studiare l’universo e applicate anche in campo medico. La discussione ha coinvolto scienziati e ricercatori, che hanno presentato le ultime scoperte e i progetti in corso riguardanti gli atomi esotici. La sala era piena di pubblico interessato.