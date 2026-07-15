In un quartiere di Genova è stato inaugurato uno spazio gratuito dedicato ai giovani, pensato per favorire incontri, attività sportive e sociali. La struttura si rivolge a chi cerca un luogo accessibile per condividere momenti di aggregazione e praticare sport senza costi. L'apertura mira a offrire un punto di riferimento per i ragazzi, promuovendo la partecipazione e l'interazione tra giovani della zona. Nessuna attività commerciale è prevista all’interno di questo spazio pubblico.

Genova, 15 lug. (Adnkronos) - “La città ha bisogno di spazi come questo, gratuiti, dove i giovani possano ritrovarsi, allenarsi e vivere la collettività”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, a margine dell'inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Marassi, il nuovo playground realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “È un momento molto bello per la città - afferma Salis - dare spazi sportivi gratuiti in un'area dove ci sono tanti giovani e dove c'è bisogno di luoghi aperti e liberi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salis: "A Marassi uno spazio gratuito dove i giovani possono ritrovarsi e fare attività"

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