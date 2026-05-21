A Pistoia apre Nido Point | uno spazio gratuito per chi studia e lavora in centro
A Pistoia è stato inaugurato il Nido Point, un nuovo spazio situato in Via del Lastrone 24. L’area è gratuita e aperta a chi studia o lavora nel centro storico, offrendo un ambiente tranquillo con postazioni disponibili senza bisogno di prenotazione. L’intenzione dichiarata è quella di creare un punto di riferimento per chi desidera fermarsi nel cuore della città. L’iniziativa si rivolge a studenti, freelance e a chi cerca un luogo di lavoro temporaneo in zona.
«Restituire al centro storico un posto dove fermarsi.» È questo l’obiettivo dietro l’apertura del Nido Point, in Via del Lastrone 24: uno spazio gratuito, ad accesso libero, pensato per studenti, freelance e chiunque cerchi una scrivania tranquilla nel cuore di Pistoia. In attesa di diventare ufficialmente uno spazio di coworking nei prossimi mesi, per ora il Nido Point nasce come un luogo dove rallentare, concentrarsi, trovare quella quiete che le case non sempre riescono a offrire e che i locali pubblici raramente garantiscono. L'ingresso è libero, senza prenotazione e senza costi. Basta arrivare, sedersi e mettersi al lavoro. L'idea nasce da un'osservazione semplice: i centri storici delle città medio-piccole si svuotano, i pomeriggi infrasettimanali diventano silenziosi e le strade si animano solo nei weekend o in occasione di eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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