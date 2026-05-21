A Pistoia apre Nido Point | uno spazio gratuito per chi studia e lavora in centro

A Pistoia è stato inaugurato il Nido Point, un nuovo spazio situato in Via del Lastrone 24. L’area è gratuita e aperta a chi studia o lavora nel centro storico, offrendo un ambiente tranquillo con postazioni disponibili senza bisogno di prenotazione. L’intenzione dichiarata è quella di creare un punto di riferimento per chi desidera fermarsi nel cuore della città. L’iniziativa si rivolge a studenti, freelance e a chi cerca un luogo di lavoro temporaneo in zona.

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