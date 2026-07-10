Yamal e João Neves guidano i Phenoms su FC 26 | tutte le novità della promo
Yamal e João Neves sono i protagonisti principali della promo “Phenoms” su FIFA Ultimate Team. La campagna, chiamata Festival del calcio: Phenoms, celebra i giovani talenti emergenti del calcio internazionale. La promozione introduce nuove carte e aggiornamenti dedicati ai giocatori più promettenti. La fase estiva del calcio internazionale si riflette nelle novità disponibili nel gioco, con un focus particolare sui talenti più giovani e sulle loro performance.
La meglio gioventù sale in cattedra: parte la promo “Phenoms” su Ultimate Team. L’estate del grande calcio entra nella sua fase caldissima e EA SPORTS ha deciso di celebrare la linea verde dei tornei internazionali lanciando ufficialmente la campagna Festival del calcio: Phenoms. Questa nuova promo mette sotto i riflettori la prossima generazione di talenti mondiali e i debuttanti assoluti che si sono caricati sulle spalle il destino delle proprie nazionali: la stragrande maggioranza dei calciatori selezionati ha infatti un’età pari o inferiore ai 25 anni. Le nuove carte speciali arrivano nei pacchetti già munite di un mix devastante di PlayStyles e PlayStyles+ (e non saranno idonee per il PlayStyle Lab). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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