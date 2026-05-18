Fondi al Comune per Bandiera Blu obiettivo valorizzare le spiagge
La Città metropolitana ha destinato quasi 226 mila euro di fondi al Comune, che aveva ricevuto la Bandiera Blu per il 2025. Con questa somma, si intende promuovere e valorizzare le spiagge della zona, riconosciute per la loro qualità delle acque e servizi. La cifra rappresenta un contributo concreto per interventi di miglioramento e manutenzione delle aree costiere, al fine di mantenere gli standard richiesti dalla certificazione e attrarre visitatori. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente metropolitano.
Quasi 226mila euro di contributo dalla Città metropolitana al Comune che aveva ottenuto il titolo di bandiera blu per l'anno 2025. Fondi che saranno utilizzati per la valorizzazione e la tutela delle spiagge. Il contributo, attribuito sulla base di specifici parametri e criteri di riparto, è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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