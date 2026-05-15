Ascea conquista la Bandiera Blu 2026 | 25 anni consecutivi di eccellenza

Ascea ha ottenuto la Bandiera Blu per il 2026, confermando il riconoscimento per il suo quarto di secolo consecutivo. La decisione è stata comunicata dall'organizzazione che assegna il distintivo, che premia le località con standard elevati di qualità ambientale e servizi. Il Comune ha ricevuto la certificazione anche quest’anno, continuando a soddisfare i criteri richiesti in vari settori come la qualità delle acque, la gestione sostenibile e l’attenzione all’ambiente. La notizia riguarda principalmente la conferma di questa certificazione, senza ulteriori dettagli.

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Per il venticinquesimo anno consecutivo Ascea ottiene la Bandiera Blu. Anche per il 2026 il Comune cilentano potrà fregiarsi del prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education alle località costiere che si distinguono per qualità ambientale, sostenibilità e servizi. Il vessillo sventolerà ancora una volta sulle spiagge di Piana di Velia, Torre del Telegrafo e Marina di Ascea, confermando l’eccellenza del litorale asceota e il percorso intrapreso negli anni sul fronte della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio. Bandiera Blu 2026: premiata la qualità del mare di Ascea. La Bandiera Blu rappresenta uno dei riconoscimenti più autorevoli a livello internazionale per le località balneari. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Ascea conquista la Bandiera Blu 2026: 25 anni consecutivi di eccellenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ginosa conferma la Bandiera Blu: 28 anni consecutivi di qualità ambientalePer il Comune si tratta della ventottesima conferma consecutiva, un risultato che colloca Ginosa tra i 257 Comuni italiani premiati, i 27 pugliesi e... Siderno conquista la Bandiera Blu per il settimo anno consecutivo: eccellenza ambientale e turismo sostenibileSiderno si conferma tra le località balneari di riferimento a livello nazionale e internazionale ottenendo, per il settimo anno consecutivo, la... Ascea ottiene la Bandiera Blu per il venticinquesimo anno consecutivoAmbiente: Per il venticinquesimo anno consecutivo il Comune di Ascea ottiene la Bandiera Blu , il prestigioso riconoscimento internazionale assegna ... cilentonotizie.it Bandiera Blu 2026, il Cilento domina in Campania: 13 riconoscimenti su 20 premiano il mare e la sostenibilitàAmbiente: Da Agropoli a Sapri, il Cilento si conferma protagonista assoluto del turismo sostenibile campano. Solo Positano rappresenta la Costiera Amalfitana ne ... cilentonotizie.it