andrea pellegrino liquida budkov e guadagna un ottavo di lusso a bastad

Notizia in breve

Andrea Pellegrino ha vinto il suo match al torneo ATP 250 di Bastad, battendo il norvegese Nicolai Budkov Kjaer con i punteggi di 6-3 e 6-2. La partita si è svolta senza grandi difficoltà per il tennista italiano, che ha conquistato un passaggio al prossimo turno. Pellegrino ha concluso l'incontro in circa un'ora e mezza, ottenendo così un ottavo di finale di livello.