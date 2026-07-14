Andrea Pellegrino liquida Budkov e guadagna un ottavo di lusso a Bastad
Andrea Pellegrino ha vinto il suo match al torneo ATP 250 di Bastad, battendo il norvegese Nicolai Budkov Kjaer con i punteggi di 6-3 e 6-2. La partita si è svolta senza grandi difficoltà per il tennista italiano, che ha conquistato un passaggio al prossimo turno. Pellegrino ha concluso l'incontro in circa un'ora e mezza, ottenendo così un ottavo di finale di livello.
Andrea Pellegrino ha sconfitto il norvegese Nicolai Budkov Kjaer con il punteggio di 6-3, 6-2, rendendosi protagonista di un buon esordio nel torneo ATP 250 di Bastad. Il tennista ha saputo imporsi con disinvoltura sulla terra rossa della località svedese e si è così qualificato agli ottavi di finale, dove se la dovrà vedere con il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 1 del tabellone, il quale ha goduto di un bye al primo turno. Il numero 138 del mondo ha prevalso contro il numero 118 del ranking ATP in 83 minuti di gioco, tornando al successo dopo essere stato eliminato agli ottavi di finale del Challenger di Trieste per mano di Raul Brancaccio ed essere uscito al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon contro lo statunitense Tristan Boyer. 🔗 Leggi su Oasport.it
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