La processione delle Verginelle e il miracolo della Madonna del Carpino a Rapino la rievocazione storica dal forte valore simbolico

Da chietitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mese di maggio a Rapino è dedicato alla Madonna del Carpino con i festeggiamenti previsti quest'anno nei giorni 7 e 8 maggio.Un evento che ripercorre uno degli episodi religiosi più significativi della nostra regione quello che andrà in scena giovedì 7 maggio, alle ore 19:30, presso il.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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