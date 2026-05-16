Sputi sulla Madonna durante la marcia a Gerusalemme | la denuncia del Forum dei Cristiani di Terra Santa

Durante la tradizionale Processione delle Bandiere a Gerusalemme, si è verificato un episodio di tensione religiosa. Un partecipante ha sputato sulla Madonna, gesto che ha generato reazioni e richieste di intervento da parte del Forum dei Cristiani di Terra Santa. La manifestazione, che si svolge ogni anno per commemorare l’annessione della parte Est della città, si è svolta con momenti di tensione tra i presenti. La polizia ha controllato la situazione e ha riferito di aver identificato alcuni partecipanti coinvolti nell’episodio.

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Nuovo episodio di tensione religiosa a Gerusalemme durante la Processione delle Bandiere, la manifestazione che ogni anno celebra l’annessione della parte Est della città da parte di Israele dopo la guerra dei Sei Giorni del 1967. Nel corso del corteo, svoltosi giovedì, alcuni giovani ebrei radicali sono stati ripresi mentre sputavano contro una statua della Vergine Maria nei pressi della New Gate, la Porta nuova della Città Vecchia. A denunciare l’accaduto è stato Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei cristiani di Terra Santa, che ha diffuso sui social un video dell’episodio. Abunassar ha parlato di “ennesimo episodio insultante contro un simbolo cristiano”, invocando “responsabilità e un urgente lavoro di rieducazione”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sputi sulla Madonna durante la marcia a Gerusalemme: la denuncia del Forum dei Cristiani di Terra Santa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ebreo sputa sulla statua della Madonna. Il video e la denuncia del Forum dei Cristiani di Terra SantaRoma, 16 maggio 2026 – Dopo quello del soldato israeliano che colpisce un crocefisso, quello della suora aggredita a Gerusalemme un nuovo video è... Forum Cristiani Terra Santa, la denuncia sociale: "Un ebreo ha sputato sulla statua della Madonna"Un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di... Ebreo sputa sulla statua della Madonna. Il video e la denuncia del Forum dei Cristiani di Terra SantaUn filmato di pochi secondi diffuso su X da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa, mostra un ebreo radicale che oltraggia la statua di Maria durante la Processione del ... quotidiano.net Forum Cristiani Terra Santa, la denuncia sociale: Un ebreo ha sputato sulla statua della MadonnaUn nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. Un altro episodio offensivo contro un sim ... gazzettadelsud.it