Venerdì 10 luglio al TH Carpegna Palace, la pittrice Rosella Giorgetti ha presentato la sua nuova esposizione, “Le Vele dell’Anima”. L’evento ha combinato arte, musica e moda, offrendo al pubblico un’esperienza culturale integrata. La mostra ha mostrato le ultime creazioni dell’artista, coinvolgendo gli spettatori in un percorso che unisce pittura, emozioni e poesia. La serata ha visto una fusione di diversi linguaggi artistici in un ambiente suggestivo.

Nella suggestiva atmosfera del TH Carpegna Palace, venerdì 10 luglio, la pittrice professionista Rosella Giorgetti ha svelato al pubblico la sua nuova creazione artistica, Le Vele dell’Anima, nel corso di un appuntamento che ha unito pittura, musica e moda in un’unica esperienza culturale. La serata ha richiamato numerosi ospiti, offrendo un’occasione di confronto sul potere dell’arte come linguaggio universale capace di suscitare emozioni profonde. Nel corso della presentazione, l’artista ha raccontato il percorso che ispira il suo lavoro, spiegando come ogni opera nasca dall’osservazione del paesaggio e della natura per trasformarsi in una dimensione più intima e spirituale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Rosella Giorgetti incanta il pubblico con “Le Vele dell’Anima”: arte, emozioni e poesia in scena al TH Carpegna Palace

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