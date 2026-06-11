Vele poesia e tradizioni | il viaggio tra le Pontine e Priverno

Un evento ha portato a un viaggio tra le isole Pontine e la città di Priverno, con attività legate alla vela, alla poesia e alle tradizioni locali. Sono state organizzate passeggiate notturne nell'arcipelago, con poesie lette durante le escursioni, e si sono svolti incontri per imparare a navigare tra le grotte di Ventotene. La manifestazione ha coinvolto partecipanti di diverse età, interessati sia alla nautica che alla cultura locale.

? Domande chiave? In Breve Veleggiate e passi poetici tra le isole Pontine e i sapori di Priverno: un giugno di cultura e tradizioni. Dal 12 al 14 giugno 2026, l’isola di Ventotene ospiterà il ritorno delle Veleggiate e delle Passeggiate Poetiche, un evento che punta a riscoprire l’essenza più autentica dell’arcipelago pontino. L’iniziativa, promossa dall’APS Exotique, si propone di allontanarsi dai circuiti turistici convenzionali per offrire un’esperienza immersiva tra natura incontaminata e cultura. Il programma si estenderà poi anche a Ponza tra il 26 e il 29 giugno, mentre nel territorio di Priverno, presso l’Abbazia di Fossanova, si terrà la quarta edizione di Vini d’Abbazia dal 12 al 14 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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