Isernia si anima con Fatti_Viva | la poesia tra arte e musica

A Isernia prende il via Fatti_Viva, un evento che unisce poesia, arte e musica. Durante la manifestazione, gli studenti trasformeranno versi in sculture e si esibiranno in spettacoli dal vivo. Saranno presenti alcuni tra i più noti autori della letteratura, che parteciperanno a incontri e letture pubbliche. L’evento si svolge nel centro storico e coinvolge diverse location della città.

? Cosa scoprirai Come si trasformeranno i versi in sculture grazie agli studenti?. Chi sono i grandi nomi della letteratura che animeranno Isernia?. Dove potrai vedere la poesia che si fonde con musica elettronica?. Perché il festival coinvolge direttamente le scuole locali nel programma?.? In Breve Incontri con Giulia Martini, Mattia Tarantini ed Elenio Cicchini il 7 maggio.. Premiazione concorso AltreParole per studenti superiori l'8 maggio alle 11:30.. Performance teatrale con studenti del Liceo Manuppella guidati da Linda Berardi.. Mostra poesie alunni scuola San Giovanni Bosco presso il chiostro del Comune.. Isernia ospiterà dal 7 al 9 maggio la quarta edizione del festival di poesia contemporanea FattiViva, un evento che porterà grandi nomi della letteratura tra le strade e le scuole della nostra città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia si anima con Fatti_Viva: la poesia tra arte e musica Notizie correlate Vecchioni a Bergamo: tra musica e poesia nel tour dell’animaIl prossimo lunedì 20 aprile, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà Roberto Vecchioni per una tappa del tour intitolato Tra il silenzio e il tuono. Musica, arte e ritmi latini: la Tuscolana si anima con la Roma Libera FestIl 25 e il 26 aprile, la zona della Tuscolana ospiterà la Roma Libera Fest, un appuntamento che trasformerà il 692 Secret Garden in un centro di...