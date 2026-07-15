Romina Power la mia nuova vita | Ylenia vive la fede mi ha salvato

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Romina Power ha dichiarato che sua figlia Ylenia è viva e che la fede le ha dato forza. La cantante e scrittrice ha parlato di un nuovo capitolo della sua vita, lontano dai palchi e dai media. Ha descritto un percorso di pace interiore, dedicandosi alla pittura e alla scrittura. La sua attenzione è rivolta ora a una quotidianità più tranquilla, lontana dall’attenzione pubblica.

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C’è un lato di Romina Power che il grande pubblico conosce meno: quello dell’artista che dipinge in silenzio, della scrittrice che affida ai pensieri le pagine di un libro, della donna che si è allontanata dai riflettori, tra pace e ispirazione. A Ferrara, però, le due anime si sono ritrovate: quella della celebrità accolta dall’affetto di centinaia di persone e quella più intima che si è raccontata, sabato lungo la Darsena. Tra alcuni suoi quadri, la presentazione dell’ultimo libro ‘Pensieri profondamente semplici’ e il firmacopie, Romina Power ha condiviso ricordi, riflessioni e frammenti del suo percorso umano e artistico. Era già stata in città? "Si, non ero riuscita a visitare musei ma ricordo però un ottimo ristorante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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