Romina Power ha dichiarato che sua figlia Ylenia è viva e che la fede le ha dato forza. La cantante e scrittrice ha parlato di un nuovo capitolo della sua vita, lontano dai palchi e dai media. Ha descritto un percorso di pace interiore, dedicandosi alla pittura e alla scrittura. La sua attenzione è rivolta ora a una quotidianità più tranquilla, lontana dall’attenzione pubblica.

C’è un lato di Romina Power che il grande pubblico conosce meno: quello dell’artista che dipinge in silenzio, della scrittrice che affida ai pensieri le pagine di un libro, della donna che si è allontanata dai riflettori, tra pace e ispirazione. A Ferrara, però, le due anime si sono ritrovate: quella della celebrità accolta dall’affetto di centinaia di persone e quella più intima che si è raccontata, sabato lungo la Darsena. Tra alcuni suoi quadri, la presentazione dell’ultimo libro ‘Pensieri profondamente semplici’ e il firmacopie, Romina Power ha condiviso ricordi, riflessioni e frammenti del suo percorso umano e artistico. Era già stata in città? "Si, non ero riuscita a visitare musei ma ricordo però un ottimo ristorante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romina Power, la mia nuova vita: "Ylenia vive, la fede mi ha salvato"

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AL BANO FURIOSO CON ROMINA POWER

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La voce è inconfondibile, accompagnata dal cinguettio degli uccellini, Albano Carrisi risponde dalla sua Cellino San Marco, con un accenno di Felicità, la hit arrivata al secondo posto a Sanremo 1982 e cantata insieme alla ex moglie Romina Power. Un brano x.com

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