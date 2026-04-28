Romina Power, nota cantante e attrice italiana, ha recentemente condiviso una rivelazione riguardante sua figlia Ylenia, affermando di aver ricevuto indicazioni da un sensitivo sulla sua scomparsa. La sua testimonianza è stata riportata in un approfondimento televisivo dedicato a figure pubbliche legate al mondo dello spettacolo. La cantante, nota per la sua presenza carismatica, si è soffermata su quanto le è stato detto riguardo al destino della figlia.

Una belva da palcoscenico nella gabbia delle belve della tv: è lei, Romina Power, personalità forte, icona di un’Italia spensierata di fine Novecento. Intervistata da Francesca Fagnani su Rai2 nella puntata che andrà in onda stasera, compresa qualche frase destinata a far discutere. Nella puntata di stasera, anticipata dalla stampa, la cantante si racconta senza filtri. Non solo il dolore, quello noto e mai risolto della scomparsa della figlia Ylenia, ma anche il passato più scomodo. Quello lisergico. Quello che oggi farebbe storcere il naso a più di qualcuno. Romina non gira attorno alla questione e ammette: da giovane faceva uso di LSD. Un racconto che sa di anni Settanta, Londra, eccessi e sperimentazioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Belve, la rivelazione di Romina Power: "Cosa mi ha detto il sensitivo su mia figlia Ylenia"

Notizie correlate

Romina Power a Belve: “Sento che mia figlia Ylenia è da qualche parte, nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più” | VIDEODalla scomparsa della figlia Ylenia alla rottura con Al Bano: Romina Power è tra gli ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su...

“Nessuno dice che…”. Romina Power, la rivelazione sulla figlia Ylenia a BelveLa scomparsa di Ylenia Carrisi resta uno dei misteri più dolorosi e irrisolti della cronaca italiana.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: C'è un repertorio della Camorra? Offende chi mi ha votato. Sal Da Vinci a Belve risponde a Cazzullo; Annamaria Bernardini de Pace: A 50 anni ho fatto sesso in macchina con uno sconosciuto. Tra me e Dino amore libero, non so neanche se è...; Nessuno dice che.... Romina Power choc: la rivelazione sulla figlia Ylenia. L'annuncio.

Romina Power a Belve: I film erotici? Avrei preferito non farli. Finì con Al Bano perché non era più il mio pilastroRomina Power si racconta a Belve di martedì 28 aprile, parlando del dolore per la scomparsa della figlia, ma anche dei momenti della sua giovinezza e ... fanpage.it

La cantante è tra gli ospiti del programma di Francesca FagnaniDalla scomparsa della figlia Ylenia alla rottura con Al Bano: Romina Power è tra gli ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 aprile. Parlan ... tpi.it

Tutto su Romina Power super ospite stasera a Belve facebook

Romina Power a Belve: «Ho provato l'Lsd ma non ricordo nulla. Ylenia Sempre con me» x.com