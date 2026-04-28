Dalla scomparsa della figlia Ylenia alla rottura con Al Bano: Romina Power è tra gli ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 aprile. Parlando della scomparsa della figlia, la cantante ha spiegato come quella tragedia abbia provocato la rottura con il marito: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”. Come già fatto in altre occasioni, Romina Power continua a pensare che Ylenia sia viva: “Parlo sempre di lei perché so che è da qualche parte. Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Romina Power a Belve: “Sento che mia figlia Ylenia è da qualche parte, nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più” | VIDEO

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