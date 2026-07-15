Nuovo stadio del Napoli le cifre dell’area ex Q8 | 38 ettari a Teduccio e un sito valutato tra 50 e 60 milioni di euro

Notizia in breve

Il sito dell’area ex Q8 a Teduccio, di circa 38 ettari, è valutato tra 50 e 60 milioni di euro. Il presidente del club ha affermato che senza uno stadio di proprietà non si può competere con le grandi squadre del Nord, facendo riferimento anche alle iniziative di Juventus, Milan e Roma su nuovi impianti. La presentazione della maglia del centenario ha sottolineato questa urgenza.