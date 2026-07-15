Nuovo stadio del Napoli le cifre dell’area ex Q8 | 38 ettari a Teduccio e un sito valutato tra 50 e 60 milioni di euro
Il sito dell’area ex Q8 a Teduccio, di circa 38 ettari, è valutato tra 50 e 60 milioni di euro. Il presidente del club ha affermato che senza uno stadio di proprietà non si può competere con le grandi squadre del Nord, facendo riferimento anche alle iniziative di Juventus, Milan e Roma su nuovi impianti. La presentazione della maglia del centenario ha sottolineato questa urgenza.
“Senza un’arena di proprietà non sarà possibile competere con i grandi club del Nord”. Le parole di Aurelio De Laurentiis, pronunciate alla presentazione della maglia del centenario, fotografano l’urgenza: la Juve ha già lo Stadium, le milanesi sono all’opera sulla nuova arena di San Siro, la Roma è proiettata su Pietralata. E il Napoli, scrive il Corriere dello Sport, non vuole restare a guardare. Ecco allora i numeri dell’area presa in considerazione. Dove: 38 ettari a San Giovanni a Teduccio. Nel radar del club c’è un grande sito industriale dismesso di circa 38 ettari a San Giovanni a Teduccio, identificato come l’ex area Q8. Un... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Nuovo stadio del Napoli a San Giovanni a Teduccio
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