Ultimissime Inter LIVE | Atta valutato 35 milioni di euro incontro con l’agente di Provedel
Atta è stato valutato 35 milioni di euro in una recente discussione. Nel frattempo, si è svolto un incontro tra l’agente di Provedel e i rappresentanti della società. Queste sono le principali novità sul fronte nerazzurro oggi, aggiornate in tempo reale.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 10 GIUGNO Provedel vuole l’Inter, la Lazio non fa sconti: incontro con l’agente per cercare una strategia. Provedel e l’Inter si vogliono a vicenda: incontro in programma con l’agente per studiare una strategia anti Lotito Atta piace all’Inter, l’Udinese spara alto: per il classe 2003 chiede 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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