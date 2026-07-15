Qualche mese fa, una libreria inglese ha pubblicato su Instagram una foto di uno scaffale dedicato alla “nun literature”, ovvero alla letteratura che ha come protagoniste suore e monache. Tra i libri esposti, romanzi e saggi approfondiscono storie e temi legati a figure religiose femminili. La foto ha attirato l’attenzione di una scrittrice italiana, che ha condiviso il post sui suoi canali social.

Qualche mese fa Ludovica Lugli si è imbattuta nel post su Instagram di una libreria inglese che ha uno scaffale dedicato alla “nun literature”, cioè alla “letteratura a tema suore e monache”. Un po’ sorprendentemente comprende molti libri contemporanei, tra cui il saggio La saggezza del convento di Carmen Urbita e Ana Garriga (Mondadori), letto da Giulia Pilotti, e Devozione di Charlotte Wood (Fazi), letto da Lugli. Nella puntata si parla anche di due libri pubblicati dal Saggiatore: il saggio Suore che si comportano male. Storie di magia, sesso e incendi nei conventi medievali di Craig A. Monson, che ha una copertina molto spiritosa, e il romanzo Abbi pietà del mio piccolo dolore di Victoria MacKenzie, che parla di Giuliana di Norwich e Margery Kempe, due donne realmente esistite e considerate le prime autrici di lingua inglese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Romanzi e saggi che parlano di suore e monache

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ecco la nostra selezione di 30 libri, più uno, da leggere questa estate. Sei gialli, 5 thriller, 4 romanzi d'amore, sette storie dal mondo, 2 romanzi tra passato e presente, tre che ci parlano di legami & ripartenze e 4 per Anime nella correnteUna selezione di 30 libri più uno consigliati per l’estate comprende sei gialli, cinque thriller, quattro romanzi d’amore, sette storie dal mondo,...

Suore in fuga dall’ospizio, le 3 monache ultra ottantenni avvistate a Roma all’udienza di Papa Leone XIV: è giallo su come siano arrivate fin lìTre suore di oltre ottant’anni sono state avvistate a Roma durante un’udienza del Papa.

Temi più discussi: I consigliati per l'estate 2026: lo speciale con oltre 350 novità; Estate al femminile: un percorso tra le autrici da leggere nelle vacanze; Bari, Lungomare di libri: incontri e letture con una grande libreria a cielo aperto; Libri di viaggio: 30 titoli con cui esplorare il mondo leggendo.

Tra memoir di tennisti che detestano il loro sport, saggi che analizzano ossessivamente il significato del gesto atletico e romanzi che eleggono la terra rossa a paesaggio esistenziale, ecco undici libri sul tennis da leggere ora che la racchetta è tornata prepote x.com

Preferisci i saggi ai romanzi? 4 saggi da leggere tra le ultime novità4 saggi molto diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di offrire nuove chiavi di lettura sul presente: dalla propaganda nazista al femminismo contemporaneo, passando per l’anarchia e i geroglifi ... libreriamo.it

Romanzi, biografie e saggi che raccontano professioni, sogni e conquiste delle donne: le novità in libreriaCi sono storie che restano impresse perché raccontano di coraggio, di determinazione e di sogni più grandi degli ostacoli. Storie di donne che hanno sfidato convenzioni, rotto silenzi, aperto strade ... ilmessaggero.it