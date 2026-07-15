Romanzi e saggi che parlano di suore e monache

Da ilpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Qualche mese fa, una libreria inglese ha pubblicato su Instagram una foto di uno scaffale dedicato alla “nun literature”, ovvero alla letteratura che ha come protagoniste suore e monache. Tra i libri esposti, romanzi e saggi approfondiscono storie e temi legati a figure religiose femminili. La foto ha attirato l’attenzione di una scrittrice italiana, che ha condiviso il post sui suoi canali social.

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Qualche mese fa Ludovica Lugli si è imbattuta nel post su Instagram di una libreria inglese che ha uno scaffale dedicato alla “nun literature”, cioè alla “letteratura a tema suore e monache”. Un po’ sorprendentemente comprende molti libri contemporanei, tra cui il saggio La saggezza del convento di Carmen Urbita e Ana Garriga (Mondadori), letto da Giulia Pilotti, e Devozione di Charlotte Wood (Fazi), letto da Lugli. Nella puntata si parla anche di due libri pubblicati dal Saggiatore: il saggio Suore che si comportano male. Storie di magia, sesso e incendi nei conventi medievali di Craig A. Monson, che ha una copertina molto spiritosa, e il romanzo Abbi pietà del mio piccolo dolore di Victoria MacKenzie, che parla di Giuliana di Norwich e Margery Kempe, due donne realmente esistite e considerate le prime autrici di lingua inglese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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