Suore in fuga dall’ospizio le 3 monache ultra ottantenni avvistate a Roma all’udienza di Papa Leone XIV | è giallo su come siano arrivate fin lì

Tre suore di oltre ottant’anni sono state avvistate a Roma durante un’udienza del Papa. La loro presenza ha sollevato curiosità e domande sulla provenienza e le modalità del loro arrivo in città. Dopo settimane di incertezze, il Vaticano ha confermato che il mistero sulla loro scomparsa si è chiarito direttamente all’interno della Santa Sede. Restano ancora da capire i dettagli di come siano riuscite a raggiungere la capitale italiana.

Il mistero della presunta scomparsa delle tre suore ultraottantenni austriache si è risolto direttamente in Vaticano. Rita, Regina e Bernadette, le religiose diventate note alle cronache per aver occupato il loro ex convento pur di non vivere in una casa di riposo, hanno lasciato l’Austria all’insaputa dei vertici locali per recarsi a Roma. L’epilogo del caso è andato in scena nella mattinata di mercoledì 29 aprile, quando le tre anziane hanno partecipato all’ udienza generale di Papa Leone XIV. La fuga a Roma e l’udienza papale. L’allarme era scattato martedì 28 aprile, quando le religiose si erano rese irreperibili. Il loro superiore, il prevosto Markus Grasl, aveva espresso forte preoccupazione per l’allontanamento, avvenuto “senza alcuna comunicazione ai superiori responsabili del loro ordine”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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