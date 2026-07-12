Ecco la nostra selezione di 30 libri più uno da leggere questa estate Sei gialli 5 thriller 4 romanzi d' amore sette storie dal mondo 2 romanzi tra passato e presente tre che ci parlano di legami & ripartenze e 4 per Anime nella corrente
Una selezione di 30 libri più uno consigliati per l’estate comprende sei gialli, cinque thriller, quattro romanzi d’amore, sette storie dal mondo, due romanzi tra passato e presente, tre dedicati a legami e ripartenze e quattro dedicati alle anime nella corrente. La scelta mira a offrire una varietà di generi per accompagnare le giornate di relax e vacanza, quando il tempo si dilata e si cerca di staccare dalla routine con una buona lettura.
L ibri ed estate, un connubio felice. Tempi dilatati, giornate pigre: vacanze uguale relax. Niente di meglio di un buon libro per far viaggiare la mente. Dai gialli intricati alle storie d’amore tenere e coinvolgenti, dai saggi che aprono squarci su storie dimenticate alle saghe familiari dove si intrecciano segreti e gelosie, ecco un catalogo da cui scegliere a colpo sicuro. Leggi anche › 10 libri brevi da leggere sotto l’ombrellone: letture veloci ma appassionanti che non pesano in valigia E se fare parte di quella moltitudine di 33,9 milioni di persone, tra i 15 e i 74 anni, che nel 2025 hanno letto almeno un libro negli ultimi dodici mesi, fate parte della crescita del 4 per cento rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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