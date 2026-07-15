Romano aggredito e travolto dall’auto | condannati due giovani di Bariano
Due giovani di Bariano sono stati condannati per aver tentato di uccidere un ragazzo a Romano di Lombardia l’8 agosto dello scorso anno. Dopo averlo picchiato, l’hanno sfiorato con un’auto durante l’aggressione. La vittima è stata aggredita e travolta, poi trasportata in ospedale. La sentenza riguarda il tentato omicidio e le lesioni aggravate commesse durante l’episodio. La decisione è stata pronunciata in tribunale.
Romano. Sono stati condannati per il tentato omicidio del giovane che, dopo essere stato picchiato, era stato anche sfiorato da un’auto durante l’aggressione avvenuta a Romano di Lombardia l’ 8 agosto dello scorso anno. Il giudice ha inflitto tre anni e dieci mesi a M.B., 21 anni, e tre anni e quattro mesi a O.S., 19 anni, entrambi residenti a Bariano. Per i due è arrivata anche la condanna al pagamento di una provvisionale da 6mila euro nei confronti della vittima. La sentenza è arrivata con rito abbreviato. La Procura aveva chiesto una condanna a cinque anni, mentre la difesa aveva sostenuto che non ci fosse stata una reale volontà di uccidere e che la velocità dell’auto non fosse tale da provocare conseguenze mortali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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