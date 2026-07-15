Due giovani di Bariano sono stati condannati per aver tentato di uccidere un ragazzo a Romano di Lombardia l’8 agosto dello scorso anno. Dopo averlo picchiato, l’hanno sfiorato con un’auto durante l’aggressione. La vittima è stata aggredita e travolta, poi trasportata in ospedale. La sentenza riguarda il tentato omicidio e le lesioni aggravate commesse durante l’episodio. La decisione è stata pronunciata in tribunale.

Romano. Sono stati condannati per il tentato omicidio del giovane che, dopo essere stato picchiato, era stato anche sfiorato da un’auto durante l’aggressione avvenuta a Romano di Lombardia l’ 8 agosto dello scorso anno. Il giudice ha inflitto tre anni e dieci mesi a M.B., 21 anni, e tre anni e quattro mesi a O.S., 19 anni, entrambi residenti a Bariano. Per i due è arrivata anche la condanna al pagamento di una provvisionale da 6mila euro nei confronti della vittima. La sentenza è arrivata con rito abbreviato. La Procura aveva chiesto una condanna a cinque anni, mentre la difesa aveva sostenuto che non ci fosse stata una reale volontà di uccidere e che la velocità dell’auto non fosse tale da provocare conseguenze mortali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scooter travolto da un’auto: due giovani trasferiti in codice rosso all’ospedale di SalernoNella notte, uno scooter è stato travolto da un'auto in via Pescara, nel comune di San Cipriano Picentino.

Rapina a 17enne a Cervia. Condannati due giovaniDue giovani sono stati condannati a due anni e due mesi di reclusione ciascuno dopo un procedimento abbreviato riguardante una rapina ai danni di un...

Temi più discussi: Romano, aggredito e travolto dall’auto: condannati due giovani di Bariano; Giovane pestato e travolto in auto. Due condannati; Evita di essere investito, aggredito e arrestato in un colpo solo: i 15 secondi più intensi mai visti - VIDEO.

Romano, aggredito e travolto dall’auto: condannati due giovani di BarianoPene di oltre tre anni per il 21enne alla guida e il 19enne che era con lui. La vittima aveva riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni ... bergamonews.it

Giovane pestato e travolto in auto. Due condannatiAll’origine dei primi screzi, a inizio marzo 2025, un debito pregresso, poca roba, futili motivi. Da lì però si ... ilgiorno.it