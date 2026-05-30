Nella notte, uno scooter è stato travolto da un'auto in via Pescara, nel comune di San Cipriano Picentino. Due giovani a bordo del mezzo sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Salerno. I soccorritori hanno trovato i due feriti a terra, con traumi gravi. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi della polizia locale. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella scorsa notte, si è verificato un gravissimo incidente stradale nel comune di San Cipriano Picentino, in via Pescara. Un’autovettura ha travolto uno scooter a bordo del quale viaggiavano due ragazzi, rispettivamente di 19 e 16 anni. L’impatto è stato estremamente violento, a seguito del quale i due giovani sono rimasti incastrati sotto il veicolo. È stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Giffoni per estrarre i ragazzi dalle lamiere e da sotto la vettura. Sul posto il 118, giunto sul luogo del sinistro con due auto mediche e due ambulanze della Croce Bianca e della Vopi. Dopo le prime operazioni di stabilizzazione effettuate sul posto, entrambi i giovani sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scooter travolto da un’auto: due giovani trasferiti in codice rosso all’ospedale di Salerno

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