Due giovani sono stati condannati a due anni e due mesi di reclusione ciascuno dopo un procedimento abbreviato riguardante una rapina ai danni di un ragazzo di 17 anni a Cervia. La vicenda si è svolta recentemente e i due imputati sono stati giudicati colpevoli di aver commesso il reato. La sentenza è stata emessa al termine del processo con rito abbreviato.

Due anni e due mesi di reclusione inflitti a ciascuno al termine del rito abbreviato. È quanto martedì scorso ha deciso il gup Janos Barlotti per i due giovani di 23 e 24 anni – entrambi disoccupati, uno domiciliato a Ravenna anche se residente a Salsomaggiore Terme (Parma) e l’altro residente a Riolo Terme e in passato addetto alle pulizie in un importante museo di Ravenna – arrestati dai carabinieri nella notte del 3 maggio 2025 con l’accusa di avere rapinato in stazione a Cervia un 17enne di Cotignola. A suo tempo il gip Corrado Schiaretti aveva stabilito che la loro identificazione fosse certa convalidando gli arresti. La difesa -...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina a 17enne a Cervia. Condannati due giovani

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