Roma rimprovera un uomo che urina in strada e viene ferito a colpi di pistola | arrestato un 33enne

Un uomo che ha rimproverato un altro per aver urinato in strada è stato ferito a colpi di pistola durante una lite notturna a Trastevere. La sparatoria è avvenuta nella zona, dove sono stati esplosi due colpi. Un 33enne è stato arrestato in seguito all’accaduto. Nessuna informazione su eventuali feriti o altre conseguenze per le persone coinvolte.

Paura nella notte a Trastevere. Un rimprovero per aver urinato in strada sarebbe stato all’origine della violenta lite culminata con l’esplosione di due colpi di pistola nella notte nel quartiere Trastevere, a Roma. Un 26enne di origine senegalese, dipendente di un locale di vicolo del Cinque, è rimasto ferito a un braccio ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo. Per lui i medici hanno emesso una prognosi di 40 giorni. I carabinieri hanno fermato poco dopo un 33enne romano, già noto alle forze dell’ordine, ora gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma comune da sparo. Il rimprovero e la lite degenerata in sparatoria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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