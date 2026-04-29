Tanta voglia di Humanitas Artisti e scrittori il festival | Scoprire aspetti culturali

Dal 7 al 10 maggio, Ferrara si anima con Humanitas, un festival dedicato alla divulgazione culturale che coinvolge i principali musei e spazi culturali della città. Durante l’evento, artisti e scrittori presentano iniziative e incontri in diverse location, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire vari aspetti della cultura. Il festival, di cui il Resto del Carlino è media partner, si concentrerà sulla valorizzazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria.

Dal 7 al 10 maggio, Ferrara ospita Humanitas, il festival di divulgazione culturale che popolerà i principali musei e centri culturali della città e di cui il Resto del Carlino è media partner. Un’occasione d’oro per poter riscoprire alcuni aspetti culturali spesso ignorati, con il mirino puntato verso le nuove generazioni. Non con un linguaggio altolocato o complicato da interpretare, ma con la serietà di un appuntamento importante per la cittadinanza. "Un festival dedicato alle nuove generazioni di artisti e scrittori – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – che nasce dall’esigenza di creare uno spazio diverso, più vivo, accessibile, ma anche contemporaneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tanta voglia di Humanitas. Artisti e scrittori, il festival: "Scoprire aspetti culturali" Notizie correlate Cultori del disegno, artisti popolari, scrittori e tulipani: appuntamento al MafUna proposta culturale a 360 gradi verrà offerta domenica 12 al Maf di San Bartolomeo in Bosco. Nuova attività a Terni: “Creatività, passione per la cultura asiatica e tanta voglia di costruire il futuro”Una longeva amicizia coltivata sui banchi di scuola e rafforzata ulteriormente da una significativa esperienza lavorativa. Altri aggiornamenti Si parla di: Tanta voglia di Humanitas. Artisti e scrittori, il festival: Scoprire aspetti culturali. Tanta voglia di vivere nel nome di AlessandroUna giornata in memoria di Alessandro Coatti. La comunità di Longastrino si è unita per celebrare il patrono del paese, premiare i partecipanti della seconda edizione del concorso di poesia dal tema ... ilrestodelcarlino.it Humanitas, passaggio di consegne. Massimo Piazzi nuovo presidente. Appello ai giovani e ai pensionatiProsegue nel cammino avviato da Carlo Canese che si è dimesso per motivi di salute dopo 12 anni di impegno ... msn.com