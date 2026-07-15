Un uomo di 33 anni ha sparato a un giovane senegalese di 26 anni durante una lite in strada a Roma. Il motivo sarebbe stato il fatto che il senegalese stava urinando in strada. L’uomo ha sparato due colpi, ferendo il 26enne a un braccio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia ha avviato le indagini senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Una lite in strada tra un 33enne romano e un 26enne senegalese è finita con due colpi di pistola esplosi e il più giovane a terra, ferito a un braccio. È successo intorno alle 3 della notte scorsa in Vicolo del Cinque, nel quartiere Trastevere, a Roma. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la lite sarebbe scaturita dopo che il ragazzo 26enne, che lavora regolarmente in un locale della zona, avrebbe ripreso il 33 enne che stava urinando in strada, scatenandone la reazione. Il primo colpo è stato sparato in aria e il secondo, mentre i due si trovavano a terra impegnati in una colluttazione, ha ferito il ventiseienne al braccio. Soccorso e trasportato all'ospedale San Camillo in codice giallo, il giovane senegalese non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Roma, "non si urina in strada". E il 33enne romano spara al senegalese

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CHOC A TRASTEVERE, URINA IN STRADA, VIENE RIMPROVERATO E SPARA A UN 26ENNE

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Roma, rimprovera un uomo che urina in strada e viene ferito a colpi di pistola: arrestato un 33enneUn uomo che ha rimproverato un altro per aver urinato in strada è stato ferito a colpi di pistola durante una lite notturna a Trastevere.

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Un uomo italianissimo di Roma di 33 anni ha urinato per strada, un uomo immigrato dal Senegal che lavorava lo ha rimproverato e il Romano de Roma gli ha sparato (codice giallo) Immaginate fosse stato il contrario la destra come avrebbe urlato invece è un x.com