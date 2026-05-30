A Genova, all’interno del parco Valletta Di Negro, un uomo senza fissa dimora di 49 anni è stato ucciso con colpi alla testa e al tronco da un 43enne. Dopo l’aggressione, l’uomo è stato trascinato senza vita per strada, legato. È stato arrestato un cittadino senegalese sospettato dell’omicidio. La polizia intervenuta sul posto ha fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. La vittima è deceduta sul luogo dell’aggressione, ancora da chiarire i motivi del gesto.

All'interno di Valletta Di Negro, a Genova, si è consumato oggi 30 maggio un omicidio efferato: un uomo senza fissa dimora di 49 anni è stato ucciso dopo esser stato colpito alla testa e al tronco da un 43enne che lo ha poi trascinato esanime fino alla strada. Una ragazza ha subito allertato il 112, dopo aver assistito alla scena. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri del Radiomobile che hanno bloccato il presunto autore, Camara Cisse originario del Senegal, e lo hanno portato in stato di fermo in caserma. La vittima si chiama Pietro Alberto Paolo ed era originaria di Milano, il suo aggressore lo ha prima colpito col coccio di bottiglie e poi lo ha legato mani e piedi prima di portarlo su strada. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Genova, choc al parco: uccide un senza tetto e lo trascina legato per strada. Arrestato senegalese

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