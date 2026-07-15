Un incendio si è sviluppato ieri nel pomeriggio in un palazzo di via Montefiorino, nel quartiere Labaro di Roma. Dieci persone sono state evacuate, tra cui due bambini, che sono stati trasportati al vicino ospedale Gemelli. L’incendio ha interessato il vano scale dell’edificio residenziale, creando una situazione di emergenza tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’edificio.

Momenti di grande apprensione si sono vissuti nel pomeriggio di ieri in via Montefiorino, situata nel quartiere Labaro, nel quadrante nord di Roma. Un incendio è divampato all’interno del vano scale di un edificio residenziale, generando panico tra i residenti. L’allerta è scattata intorno alle 16:00, quando sul luogo dell’evento sono intervenute prontamente cinque squadre dei vigili del fuoco, che hanno subito avviato le operazioni di soccorso. Interventi dei Vigili del Fuoco e Evacuazione. I pompieri hanno proceduto all’evacuazione di circa dieci persone, garantendo la sicurezza degli abitanti. Quattro residenti sono stati portati in salvo grazie all’uso dell’autoscala, mentre una situazione critica ha coinvolto una bambina di soli due mesi e un bambino di otto anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: incendio in un palazzo a Labaro, 10 evacuati, due bambini trasportati al Gemelli

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Roma, incendio in vivaio al Mandrione: evacuate abitazioni per presenza serbatoio Gpl

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