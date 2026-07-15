Incendio in un palazzo a Prima Porta | neonata di 2 mesi e bambino di 8 anni trasportati in ospedale

Un incendio si è sviluppato in un palazzo di via Montefiorino a Prima Porta, a Roma. Un incendio nel vano scale ha costretto all’evacuazione di dieci persone. Una neonata di due mesi e un bambino di otto anni sono stati portati in ospedale, entrambi feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Una neonata di due mesi e un bambino di otto anni è il bilancio dell'incendio in un vano scale in via Montefiorino in zona Prima Porta a Roma. Evacuate dieci persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Missouri, neonata di 7 mesi uccisa da un colpo di pistola: incriminati il padre e il bambino che ha sparatoUna neonata di sette mesi è stata uccisa da un colpo di pistola all’interno di una casa a Saint Louis, nello Stato del Missouri.

Bambino di 5 anni morto in ospedale. «Piangeva da mesi per il mal di pancia». Il dramma davanti ai genitoriUn bambino di cinque anni è deceduto in ospedale dopo aver lamentato mal di pancia per diversi mesi.

Temi più discussi: Finti carabinieri rapinano un 60enne a Prima Porta: due romani in manette; Incendio nella notte in una palazzina a Romagnolo, a fuoco il bagno di un appartamento; Interni sottovoce, a Palazzo Ricci. La pittura di Katy Castellucci tra Scuola Romana e arte al femminile (Video).

Incendio in un palazzo a Prima Porta: neonata di 2 mesi e bambino di 8 anni trasportati in ospedaleUna neonata di due mesi e un bambino di otto anni è il bilancio dell'incendio in un vano scale in via Montefiorino in zona Prima Porta a Roma ... fanpage.it

sto cercando un romanzo storico (ya?) in cui la protagonista femminile ha le... mani piene???? reddit

Incendio a Testaccio, fiamme in un palazzo: pompieri in azione e tre inquilini portati in salvoMomenti di paura giovedì pomeriggio in via Giovanni Battista Bodoni. A bruciare un appartamento al secondo piano dell'edificio. Sul posto sei squadre dei pompieri ... roma.corriere.it