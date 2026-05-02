Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia | evacuati due piani

Nella serata di oggi, un incendio si è sviluppato all’interno dell’ospedale Policlinico San Marco di Zingonia, in provincia di Bergamo. Le fiamme hanno interessato due piani dell’edificio, portando alla loro evacuazione immediata. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che stanno lavorando per domare il rogo e mettere in sicurezza le aree coinvolte. Le operazioni di emergenza sono ancora in corso.

Incendio all'ospedale Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo). Due piani sono stati evacuati. Le operazioni sono ancora in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia: evacuati due piani, nessuna persona in pericoloMattinata movimentata quella di sabato 2 maggio al Policlinico San Marco di Zingonia, dove un principio di incendio ha richiesto l’attivazione... Chirurgia del colon, al Policlinico San Marco due interventi con tecnologia magnetica Al Policlinico San Marco di Bergamo sono stati realizzati due interventi con un’innovativa tecnologia magnetica. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Policlinico etneo, 'rimossa cisti dal collo con intervento microinvasiva'. Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia: evacuati due pianiDue piani evacuati al Policlinico San Marco di Zingonia, comune che si trova in provincia di Bergamo. L'episodio si è verificato attorno alle 10 di oggi, sabato 2 maggio 2026, a causa di un allarme in ... fanpage.it Principio d’incendio nella mattinata di sabato 2 maggio al Policlinico San Marco di ZingoniaMaxi emergenza intorno alle 10 di sabato 2 maggio nell’ospedale bergamasco: evacuati terzo e quarto piano, pazienti in sicurezza. Nessun ferito, sul posto numerosi soccorsi. ecodibergamo.it