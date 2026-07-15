Roma house music senza tempo per dj Spiller Sul palco anche la cantante soul Natasha Watts
Un dj famoso per la sua musica house ha tenuto un concerto a Roma, accompagnato dalla cantante soul Natasha Watts. Lo spettacolo ha visto l’esibizione di brani storici, tra cui uno che ha segnato profondamente la carriera del dj. La serata ha attirato un pubblico numeroso, con l’artista che ha riproposto alcuni dei suoi pezzi più noti. La cantante ha interpretato brani soul durante l’evento, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente.
Il destino di un artista è legato spesso a un brano senza tempo che sovrasta l’intera produzione fino a diventare la sua cifra più riconoscibile. È il caso di Goovejet (If This Ain’t Love) inciso nel 2000 dal veneziano dj Spiller con la voce di Sophie Ellis-Bextor: nell’anno in cui venne lanciato riuscì a battere il singolo delle Spice Girls Holler scalando la classifica dei singoli più venduti in Australia e conquistando un mercato tra i più competitivi come quello inglese. L’autore è ospite questa sera del Caracalla House Festival (dalle 21, ingresso gratuito, viale delle Terme di Caracalla, negli spazi dove si sono svolti gli eventi del Pride). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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