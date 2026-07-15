roma house music senza tempo per dj spiller sul palco anche la cantante soul natasha watts

Notizia in breve

Un dj famoso per la sua musica house ha tenuto un concerto a Roma, accompagnato dalla cantante soul Natasha Watts. Lo spettacolo ha visto l’esibizione di brani storici, tra cui uno che ha segnato profondamente la carriera del dj. La serata ha attirato un pubblico numeroso, con l’artista che ha riproposto alcuni dei suoi pezzi più noti. La cantante ha interpretato brani soul durante l’evento, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente.