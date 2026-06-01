La rassegna VenerDj e Musica | sul palco Mario Caminita da Ppp viaggio musicale electro soul

Il 5 giugno alle 20:30, sul palco di piazza San Francesco di Paola a Palermo, si esibirà Mario Caminita, noto per il suo viaggio musicale tra electro e soul. L’evento fa parte della rassegna “VenerDj e Musica”, che ogni settimana propone musica dal vivo in un contesto di convivialità con cibo e cocktail. Il concerto si svolge presso il locale PPP - Pregiata Putia Palermitana.

La storia della radio il 5 giugno, alle 20,30, approda da PPP - Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola a Palermo, per il secondo appuntamento di “VenerDj e Musica”, la rassegna settimanale dedicata a chi ama trascorrere il venerdì sera tra buon cibo, cocktail e musica da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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