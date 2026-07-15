Roma Gonzalo Rubalcaba alla Casa del Jazz | improvvisazione e applausi

Gonzalo Rubalcaba si è esibito alla Casa del Jazz di Roma con il suo quartetto di musicisti di alto livello. Durante il concerto, il pianista ha suonato brani di improvvisazione, ricevendo applausi dal pubblico presente. Rubalcaba, vincitore del Grammy 2026 come miglior album Latin Jazz, ha eseguito pezzi dal suo repertorio, coinvolgendo gli ascoltatori con le sue interpretazioni. La serata è terminata con un’ovazione generale.

Gonzalo Rubalcaba, vincitore del Grammy 2026 nella categoria Miglior Album Latin Jazz, è tornato nella Capitale con un quartetto di all stars. Martedì 14 luglio, per il festival Summertime alla Casa del Jazz, il grande pianista cubano con Chris Potter al sax tenore, Larry Grenadier al contrabbasso e Eric Harland alla batteria, hanno portato il loro lavoro discografico «First Meeting» registrato dal vivo al Dizzy’s Club di New York, da un’iniziativa di Jason Olaine, attualmente alla programmazione del Jazz at Lincoln Center.Da «500 Miles High» di Chick Corea a «Con Alma» di Dizzy Gillespie, rivisitati e riarrangiati in un vortice di note di... 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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