Addio a Sonny Rollins improvvisazione e genio | è morto a 95 anni l’ultimo gigante del jazz

Da quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto a 95 anni Sonny Rollins, considerato uno dei più grandi sassofonisti del jazz e figura dominante della scena musicale del secondo dopoguerra. La sua morte ha colpito il mondo della musica, lasciando un vuoto tra gli appassionati e i musicisti. Rollins è stato riconosciuto come un vero innovatore, noto per la sua improvvisazione e il suo stile unico. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che hanno seguito la sua lunga carriera.

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Roma, 26 maggio 2026 – Mondo del jazz in lutto per la scomparsa di  Sonny Rollins, uno dei più grandi sassofonisti e figura dominante della scena musicale del secondo dopoguerra. Rollins è  morto a 95 anni nella sua casa di Woodstock, nello stato di New York. La scomparsa è stata annunciata dalla sua addetta stampa, Terri Hinte. Rollins era considerato uno dei massimi improvvisatori del jazz moderno, capace di unire energia, invenzione melodica e una sonorità potente, personale, immediatamente riconoscibile. Era annoverato  tra gli ultimi grandi esponenti dell'era bebop e, al pari di John Coltrane e Charlie Parker, tra i sassofonisti più influenti del suo tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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