Roma | droga nascosta in casa e consegne su ordinazione otto arresti

Otto persone sono state arrestate in una operazione della polizia che ha scoperto un sistema di spaccio organizzato tra le mura domestiche. Gli sospetti utilizzavano basi logistiche nascoste nelle case e consegne su ordinazione effettuate a bordo di auto a noleggio. Le indagini hanno portato all'identificazione di un circuito di rifornimento e distribuzione di droga, con operazioni che coinvolgevano consegne itineranti e magazzini clandestini.

Dalle basi logistiche ricavate tra le mura domestiche alle consegne itineranti effettuate a bordo di auto a noleggio per rifornire gli acquirenti su ordinazione: questo è il filo conduttore delle ultime operazioni condotte dalla polizia di Stato, che hanno portato all’arresto di otto persone per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di queste attività sono stati sequestrati oltre 4,5 chilogrammi di sostanze, tra cui hashish, cocaina, crack, marijuana e metanfetamina. Nel contesto di queste operazioni, un assuntore, colto all’apice di una cessione, è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura. Sequestro nel quartiere Primavalle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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