Roma droga nascosta nel contatore condominiale | due arresti

Due persone sono state arrestate a Roma con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. La polizia ha scoperto che avevano allestito una base logistica nei vani tecnici di un condominio in via dell’Archeologia. Gli arrestati sono un uomo e una donna, entrambi cittadini romani. La droga è stata trovata nascosta nel contatore condominiale. Gli investigatori hanno identificato i due come coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, 10l luglio 2026 – Avevano allestito la loro base logistica dello spaccio nei vani tecnici di uno stabile di via dell’Archeologia. I due complici, un uomo ed una donna -entrambi romani-, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati gli agenti del VI Distretto Casilino, guidati dal fiuto di Rio, cane antidroga della Polizia Locale di Ciampino, a scoprire la regia costruita dalla coppia intorno alle strade ed ai locali condominiali di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere di Tor Bella Monaca. Dopo aver osservato l’uomo... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Droga nascosta in casa e in giardino: due arresti nei controlli dei carabinieri a Messina SudDurante controlli straordinari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Messina Sud, i Carabinieri hanno scoperto droga nascosta sia...

Leggi anche: La droga per lo spaccio nascosta anche nel casco, 5 arresti tra Centocelle e Pietralata

Temi più discussi: Macellaio pusher in manette: La cocaina era nascosta tra costate e fiorentine; Dalla Calabria a Roma, va in taxi a Bastogi con mezzo chilo di hashish; Cocaina nascosta nel corpo e voli saltati: così arrivava la droga dal Perù a Roma; Droga per oltre 50mila euro nascosta in un pacco postale a Roma, arrestato un uomo della movida cagliaritana.

Cocaina nascosta nel corpo e voli saltati: così arrivava la droga dal Perù a Roma https://t.co/DJN3haBFB0 #news #notizie #cronaca x.com

Quattro arresti tra Alessandrino e Ponte di Nona, sequestrata cocaina pronta per lo spaccioDalle consegne di cocaina sotto casa al servizio di spaccio a domicilio organizzato in strada: quattro persone sono state arrestate nelle ultime ore dai Falchi della Polizia di ... ilmessaggero.it

Roma, droga nascosta nel frigorifero: arrestato pusher con 6 kg di hashish a MonteverdeUn’operazione della Polizia di Stato a Roma ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nascosto all’interno della propria abitazione nel quartiere ... ilmessaggero.it