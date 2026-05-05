Droga nascosta in casa e in giardino | due arresti nei controlli dei carabinieri a Messina Sud

Durante controlli straordinari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Messina Sud, i Carabinieri hanno scoperto droga nascosta sia all’interno di un’abitazione che nel giardino di un’abitazione. In seguito alle operazioni, sono stati fermati due individui, che sono stati poi arrestati. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le sostanze trovate e continuano le indagini per verificare altri eventuali collegamenti.

Controlli straordinari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Messina Sud. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia cittadina hanno intensificato l’attività preventiva, concentrando l’attenzione sulle zone ritenute più esposte al fenomeno.Nel corso dei servizi, i.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Circolavano con contanti e droga nascosta nei pantaloncini sotto i calzoni ad Arezzo, due arresti per spaccioDue cittadini stranieri sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Arezzo, all’interno delle cosiddette zone rosse... Blitz dei carabinieri, scoperta droga nascosta in casa: arrestati mamma e figlioBlitz nell’abitazione dopo movimenti sospetti: sequestrati oltre 400 grammi di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi Madre... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Messina, droga nascosta sul tetto: 38enne arrestato dai Carabinieri. Messina: due arresti per spaccio, sequestrati oltre mezzo chilo di drogaNella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno intensificato i servizi preventivi finalizzati a contrastare i reati connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti, ... strettoweb.com Messina, oltre mezzo chilo di droga sequestrato dai carabinieri: due arrestiProseguono senza sosta le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Messina Sud . Nella giornata ... messina.gazzettadelsud.it