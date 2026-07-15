Un giovane è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Esquilino di Roma, sospettato di aver aggredito diverse donne in strada. Le aggressioni sono avvenute anche nel quartiere Colle Oppio. La polizia ha identificato il sospetto e lo ha fermato. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli attacchi o sul numero di vittime coinvolte.

Un giovane è stato rintracciato e fermato dagli agenti della polizia di Stato, accusato di essere il responsabile di una serie di aggressioni ai danni di alcune donne nel quartiere Esquilino di Roma. Gli investigatori hanno eseguito nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata, accompagnata dall’obbligo di sottoposizione a un programma terapeutico, emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. L’indagine, condotta dagli investigatori del commissariato Esquilino e coordinata dai Pm di piazzale Clodio, ha preso avvio dalla denuncia sporta da una donna aggredita da un uomo all’inizio di maggio. Dettagli sull’aggressione iniziale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: donne aggredite in strada all’Esquilino e Colle Oppio, fermato un giovane

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