donne aggredite senza apparente motivo a roma giovane sottoposto a misura di sicurezza

Notizia in breve

A Roma, un giovane è stato fermato e sottoposto a misura di sicurezza in relazione a diverse aggressioni contro donne nel quartiere Esquilino. Le autorità hanno identificato il sospetto come responsabile di atti violenti e lo hanno sottoposto a procedimenti giudiziari. Le aggressioni sono avvenute senza un motivo apparente e sono state segnalate dalle vittime. La polizia ha condotto indagini per chiarire i dettagli dei fatti.