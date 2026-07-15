Donne aggredite senza apparente motivo a Roma giovane sottoposto a misura di sicurezza
A Roma, un giovane è stato fermato e sottoposto a misura di sicurezza in relazione a diverse aggressioni contro donne nel quartiere Esquilino. Le autorità hanno identificato il sospetto come responsabile di atti violenti e lo hanno sottoposto a procedimenti giudiziari. Le aggressioni sono avvenute senza un motivo apparente e sono state segnalate dalle vittime. La polizia ha condotto indagini per chiarire i dettagli dei fatti.
Fermato e sottoposto a misura di sicurezza un giovane, gravemente indiziato di essere responsabile di una serie di aggressioni ai danni di donne nel quartiere Esquilino. Il provvedimento è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura, dopo che le indagini della Polizia hanno ricostruito diversi episodi avvenuti tra maggio e i giorni precedenti, tra cui quattro aggressioni su un convoglio ferroviario. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da una donna, vittima di una aggressione apparentemente immotivata all’inizio del mese di maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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