Aggredisce donne a caso all'Esquilino decine le vittime | fermato e ricoverato in psichiatria

Un giovane è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito sette donne tra Colle Oppio, l'Esquilino e su un treno. Dopo il fermo, è stato ricoverato in psichiatria. È stata disposta la libertà vigilata con un percorso terapeutico. Le aggressioni sono avvenute in diversi momenti e luoghi, coinvolgendo vittime di varia età. La polizia ha avviato accertamenti per verificare eventuali altri episodi e la condizione mentale dell'indagato.

Un giovane è accusato di aver aggredito sette donne tra Colle Oppio, l'Esquilino e su un treno. Dopo essere stato ricoverato in psichiatria, è stata disposta la libertà vigilata con percorso terapeutico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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