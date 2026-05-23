Napoli un titolarissimo può rinnovare | accordo fino al 2028

Un calciatore titolare del Napoli potrebbe rinnovare il contratto fino al 2028. La società sta lavorando all’accordo per prolungare la permanenza del giocatore. L’ipotesi di un cambio in panchina in estate potrebbe influenzare le decisioni sul mercato e la composizione della rosa. Al momento, però, non ci sono annunci ufficiali o dettagli definitivi sul rinnovo.

Il Napoli si prepara ad una nuova rivoluzione in estate. Il cambio in panchina potrebbe portare tanti cambiamenti anche all’interno dell’organico. La dirigenza, però, vorrebbe trattenere alcuni capisaldi delle ultime stagioni. Uno di questi è sicuramente Stanislav Lobotka, che potrebbe rinnovare il suo contratto. Accordo vicino per Lobotka: il fulcro tattico che il Napoli non molla. La dirigenza azzurra ha già avviato i contatti per prolungare il contratto del centrocampista slovacco, blindando il regista attorno al quale costruire il nuovo progetto. Come rivela Tuttosport, gli azzurri considerano Lobotka un elemento centrale per gli equilibri della squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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