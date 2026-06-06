Roma capitan Mancini si lega a vita | accordo fino al 2029 Ma per Greenwood il Fenerbahce annuncia il colpo

Il difensore della Roma ha firmato un contratto fino al 2029, confermando il suo ruolo centrale nella squadra. La società ha deciso di proseguire il rapporto contrattuale con Mancini, considerandolo una figura chiave per il progetto sportivo. Nel frattempo, il club turco ha annunciato l’acquisto di un attaccante proveniente da una squadra italiana, senza specificare il nome del calciatore.

Gianluca Mancini rappresenta il presente, il futuro e l’anima stessa della Roma che verrà. All’interno delle strategie societarie non ci sono mai stati dubbi: il difensore toscano è uno dei punti fermissimi su cui poggia l’intera impalcatura tecnica del club. Gian Piero Gasperini ne aveva chiesto la conferma in tempi non sospetti e oggi più che mai, dopo l’ennesima annata vissuta da leader emotivo e trascinatore assoluto del gruppo, l’allenatore ha blindato il suo vice-capitano. Una blindatura arrivata direttamente dalle parole del mister, che ha spento sul nascere le voci di mercato per concentrarsi sul rinnovo di contratto. Come analizzato nell’edizione odierna de Il Tempo, l’accordo di massima tra l’entourage del calciatore e la dirigenza giallorossa è stato in realtà raggiunto ormai da mesi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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